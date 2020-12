Mais de 10.500 pessoas contraíram brucelose, uma doença de origem animal, no noroeste da China, depois de a bactéria ter ‘escapado’ de um laboratório biofarmacêutico que produz vacinas para animais, disseram esta sexta-feira as autoridades.

A cidade de Lanzhou, capital da província de Gansu, no noroeste do país, testou um total de 79.357 residentes. Até à data, 1.604 pessoas foram tratadas para a doença, afirmaram as autoridades locais, citadas pelo jornal oficial Global Times.

A brucelose é uma doença transmitida por gado ou produtos de origem animal. Geralmente não é contagiosa entre humanos, mas pode causar febre, dor de cabeça ou nas articulações.

Um laboratório público da cidade usou um desinfetante fora de prazo, no verão de 2019, na produção de vacinas anti-brucelose para animais, explicaram as autoridades. A esterilização ficou assim incompleta e as bactérias ainda estavam presentes nas emissões de gases da empresa – a Unidade Biofarmacêutica de Lanzhou para reprodução de animais.

O gás contaminado espalhou-se pelo ar, até ao Instituto de Pesquisa Veterinária, onde infetou quase 200 pessoas, em dezembro de 2019.

A bactéria é geralmente oriunda de ovelhas, gado ou porcos. A autorização para produção de vacinas contra a brucelose foi retirada ao laboratório. Os pacientes vão receber compensações financeiras, segundo as autoridades de Lanzhou.