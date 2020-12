Mesmo com uma vacina conta a Covid-19 o regresso à normalidade não será imediato, até porque quem for vacinado não vai ficar automaticamente protegido contra o novo coronavírus. O alerta é feito por Joaquim Ferreira, professor de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em entrevista à Rádio Observador.

Apesar de a vacinação começar em janeiro — isto contando com a aprovação das agências internacionais do medicamento —, todo o processo será demorado, pelo que o uso de máscaras ou o distanciamento social irá manter-se durante os meses seguintes.

É um processo lento e no melhor dos cenários, que é as pessoas começarem a ficar protegidas à medida que vão sendo vacinadas, isto é algo que vai durar pelo menos seis meses do próximo ano. Como comunidade, ninguém esteja convencido de que um dia depois de as pessoas serem vacinadas podem tirar a máscara, podem deixar de lavar as mãos e manter a separação física que seguramente será regra ainda durante muitos meses”, afirmou o docente.