A RTP anunciou esta sexta-feira os nomes dos compositores que vão concorrer à próxima edição do Festival da Canção.

A próxima edição do concurso de canções da televisão pública, cujo vencedor continuará a ser apurado depois de duas semifinais (agendadas para 20 e 27 de fevereiro) e uma final (marcada para 6 de março), será a primeira pós-pandemia e terá 20 canções a concurso.

Dos 20 compositores e autores que escreveram um tema para o Festival da Canção 2021, 18 foram escolhidos pela RTP. São eles Anne Victorino d’Almeida, Carolina Deslandes, Da Chick, Fábia Maia, Filipe Melo, Hélder Moutinho, Ian, Irma, Joana Alegre, João Vieira, Karetus, Neev, Pedro da Linha, Stereossauro, Tainá, Tatanka, Virgul e Viviane.

Há ainda dois compositores que foram escolhidos através de um processo de candidatura — de “livre submissão de canções”, como refere a RTP em comunicado. São eles Miguel Marôco e Pedro Gonçalves.

Em comunicado, a estação pública destaca ter mantido como preocupação nos critérios de escolha de compositores “a representação da diversidade de géneros musicais e artistas com obra pública”.

A variedade de géneros atesta-se na amplitude de géneros musicais dos autores convidados, com compositores e autores mais ligados à música eletrónica e de dança, mais pop ou mais alternativa (de Da Chick a Karetus, Pedro Da Linha, Stereossauro e Virgul), ligados ao fado (Hélder Moutinho), ao jazz (o pianista Filipe Melo) ou à canção pop-rock cantada de formato mais clássico, ainda que com muitas variantes diferentes, representada aqui por artistas como Carolina Deslandes, Fábia Maia, Neev, Tainá e Tatanka, entre outros.

Nas próximas semanas deverá ser revelado que compositores desta lista de 20 autores irão interpretar as suas próprias canções no Festival e quais escolherão outros intérpretes para cantar o tema. Ficará ainda a conhecer-se o modelo da edição do próximo ano, que dificilmente não será ainda afetada pela pandemia da Covid-19. No ano passado, a final realizou-se ao vivo, no Coliseu de Elvas, e com público, tendo sido apresentada por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.