A depressão Dora chegou esta madrugada a Portugal e trouxe chuva, ventos fortes, agitação marítima, mas também muita neve.

Desde as 00h00 que a Proteção Civil já registou 44 ocorrências relacionadas com a queda de árvores e neve.

As Estradas Nacionais (EN) 2 e 321 encontram-se cortadas devido à queda de neve registada na madrugada desta sexta-feira no norte do distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Em Montalegre, as aulas foram canceladas devido à queda de neve, deixando em casa cerca de 700 alunos, enquanto os meios da Proteção Civil estão no terreno em operações de limpeza das estradas, segundo fonte da autarquia.

David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, distrito de Vila Real, disse à agência Lusa que os alunos do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz vão ficar em casa por precaução e porque as previsões apontam para um agravamento do estado do tempo durante o dia.

As pessoas das terras altas – especialmente acima dos 600 metros de altitude e das regiões mais a Norte, acordaram com as casas ‘pintadas de branco’.

Já há neve na A24 na zona de Castro Daire e Vila Pouca de Aguiar.

A depressão Dora fez com que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) ficasse preocupada com a previsão de agitação marítima forte, que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir avisos vermelhos para Lisboa e Leiria.