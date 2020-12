A Associação Humana Fraternitas, a Liga Portuguesa dos Direitos Humanos e a Universidade Lusófona assinalam na próxima quinta-feira o Dia Internacional dos Direitos Humanos com uma exposição gráfica no Liceu Passos Manuel em Lisboa.

Em comunicado, a Associação Humana Fraternitas, presidida pelo jornalista Meira da Cunha, salienta que neste ano marcado pandemia da Covid-19 se comemora o 75º Aniversário da Carta das Nações Unidas – “um momento de grande simbolismo para reavivar a esperança da construção de um futuro melhor, mais justo e mais fraterno”.

Observando com rigor as normas sanitárias inerentes à situação pandémica, no Dia internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, estará patente no emblemático Liceu Passos Manuel, em Lisboa, uma exposição da expressão gráfica da autoria do cenógrafo José Manuel Castanheira”, refere-se na nota.