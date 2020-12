No ano mais atípico das últimas décadas, provavelmente os seus gastos com energia aumentaram: muitos portugueses passam mais tempo em casa devido à pandemia de Covid-19, com reflexos no consumo de eletricidade e de gás.

É possível economizar energia alterando hábitos, sem trocar os seus eletrodomésticos. Mas a maior e mais imediata poupança poderá ser, também, a mais fácil, que é mudar de comercializador de luz e gás.

Sabia que pode poupar até 100 euros por ano se escolher a Goldenergy, que vem apresentando o preço mais baixo em todas as simulações? E que em qualquer caso não terá interrupções no serviço, nem penalizações, por mudar de fornecedor? Explicamos-lhe como, mas primeiro partilhamos algumas dicas para o que pode alterar no seu dia-a-dia.

Desligar o fogão antes de terminar o cozinhado

Um pequeno gesto para poupar energia é desligar o fogão e o forno cinco ou 10 minutos antes de terminar de cozinhar, aproveitando o calor acumulado para finalizar a cozedura. Habitue-se, também, a tapar os tachos e desabitue-se de abrir o forno muitas vezes para espreitar o assado para o jantar: perde muito calor de cada vez que abre a porta. Se usa um termoacumulador, em vez de encher com água fria a panela onde vai fazer a sopa, faça-o com aquela água previamente aquecida para ferver mais rapidamente.

Frigorífico junto à janela, não!

É bastante frequente, hoje, encontrar cozinhas modernas em que o frigorífico é colocado junto a uma janela. Contudo, para obter a melhor eficiência deste eletrodoméstico, deve afastá-lo de qualquer fonte de calor e da luz solar direta, sob pena de obrigar o frigorífico a trabalhar mais, o que vai refletir-se na fatura da eletricidade. Dito isto, também deve evitar colocar o frigorífico junto ao forno ou à máquina de lavar loiça.

Outro aspeto que precisa ter em conta é que o frigorífico “precisa de respirar”. Isto é, o seu próprio motor produz calor que necessita de ser dissipado. Como tal, não deve enclausurar o frigorífico em nichos no mobiliário da cozinha — existem modelos específicos para encastrar.

Eletrodomésticos eficientes: gasta mais na compra, poupa na fatura da luz

Os grandes eletrodomésticos são os maiores consumidores de eletricidade em casa, e por isso convém que sejam eficientes. Se considera que o preço extra não compensa a eventual poupança na fatura da luz, lembre-se de que nas gamas mais altas encontrará também outras funcionalidades que ajudam a poupar.

Uma delas é o arranque diferido: programar as máquinas de lavar roupa e loiça para iniciarem a lavagem no período mais económico da tarifa elétrica. Outra é a possibilidade de encurtar os programas de lavagem: por exemplo, é frequente os programas económicos nas máquinas de lavar loiça usarem água menos quente (45 ou 50ºC) para poupar no aquecimento, mas demorarem mais de duas horas a lavar os pratos do jantar.

Temporizador: o gadget que acaba com os consumos em standby

Vários dos aparelhos que temos em casa consomem eletricidade mesmo quando estão “desligados”, em modo standby. Esse consumo pode considerar-se marginal, mas lembre-se do número de horas que o seu televisor vai permanecer adormecido, junte-lhe outros equipamentos com funções semelhantes, e ao fim de cinco anos esse gasto com eletricidade já não será tão despiciendo.

É aqui que entram em cena os temporizadores, pequenos e baratos aparelhos (consegue encontrá-los a menos de 10 euros) que permitem definir o horário em que as tomadas a que são ligados deixam passar corrente eléctrica. Pode instalar um temporizador na tomada da televisão e da TV-box, para que se desligue enquanto dorme e no período em que está fora de casa.

A sério: desligue as luzes que não está a usar

O principal responsável pelo consumo excessivo ou desnecessário de energia em nossas casas somos nós. Quantas vezes deixamos as luzes acesas? A iluminação representa, em média, 14 por cento do consumo de energia numa habitação. Por isso, aconselhamos: desligue as luzes que não está a usar.

Adotar este hábito significa combater o desperdício, mais até, porventura, do que gerar grandes poupanças.

Energia 100% verde e os preços mais baixos

Como dissemos no início, talvez a forma mais fácil de poupar na fatura energética seja escolher bem o seu fornecedor, aquele que tem a oferta mais competitiva e ajustada às suas necessidades.

Entre as ofertas disponíveis, a Goldenergy destaca-se por comercializar eletricidade 100% verde em todos os seus tarifários, e ainda assim praticar preços baixos. A poupança pode chegar aos 100 euros por ano: descubra como, fazendo uma simulação personalizada em simulador.goldenergy.pt, num processo que é simples e intuitivo, mais ainda se tiver à mão as últimas faturas da luz.

A adesão online é rápida — são cerca de 7 minutos, mas também pode escolher fazê-lo por telefone — e nesse processo não ficará sem eletricidade. A Goldenergy trata de tudo com o comercializador atual, e dentro de poucos dias a mudança estará concluída.

Também há descontos para quem escolher o pagamento por débito direto e a faturação eletrónica, beneficiando de uma redução de 12 por cento durante todo o período do contrato, que não tem fidelização. E não falamos apenas de eletricidade: a Goldenergy também pode ser o seu fornecedor de gás natural.

Poupar só depende de si, e mudar de comercializador de energia a qualquer momento é um direito dos consumidores — só em setembro, houve 46 mil clientes a fazê-lo.