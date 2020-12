As vendas mundiais de veículos com baterias recarregáveis continuam a aumentar significativamente, mesmo se o resto do mercado não revela o mesmo tipo de dinamismo. Em Outubro, comercializaram-se 214.437 unidades de modelos 100% eléctricos ou híbridos plug-in (PHEV), o que permitiu atingir 1.221.621 veículos no acumulado de 2020.

No que respeita aos eléctricos, o Model 3 da Tesla foi quem mais vendeu, com 22.755 unidades, à frente do Wulling HongGuang Mini EV (20.631), Tesla Model Y (10.602), Volkswagen ID.3 (10.584), Renault Zoe (9987), Hyundai Kawai EV (6502), GW Ora R1 (6269), Baojun E-Series (5949), Saig MG eZS (5778), Chery eQ (4745), Nissan Leaf (4733), Gac Aion S (4630), Kia Niro EV (4581) e Audi e-tron (4574).

Vendas por modelos de eléctricos e PHEV 2 fotos

Nos 10 meses do ano, o maior volume de vendas pertenceu igualmente ao Model 3 (260.927), com os lugares seguintes do ranking a pertencerem ao Zoe (74.124), Wuling (52.672), Model Y (52294), Kauai EV (45.693), Leaf (41.646), Audi e-tron (36.246), Aion S (35.145) e VW e-Golf (35.071).

Entre os PHEV, o modelo mais vendido de Janeiro a Outubro foi o Volkswagen Passat GTE, que transaccionou 33.401 unidades, à frente do BMW 530e (32.608), Mitsubishi Outlander PHEV (29.606) e Volvo XC60 Recharge (23.946).

Entre os construtores dedicados à construção de veículos com baterias recarregáveis, a Tesla liderou ao colocar no mercado 352.968 veículos novos, seguida da Volkswagen (138.290), BYD (126.243), BMW (116,963), Mercedes (89.624), SGMW (85.692), Renault (83.101), Volvo (80.159), Audi (79.430), Hyundai (72.969), Kia (69.121), Saig (67.426), Peugeot (51.495) e Nissan (47.110).