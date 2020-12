Boletim DGS. Portugal com maior número de casos de Covid-19 desde 26 de novembro

Depois da descida registada a partir de 27 de novembro, os casos de Covid-19 em Portugal voltaram a subir. Este sábado, foram anunciados 6.087 infeções pelo novo coronavírus. O número é o mais alto desde 26 de novembro, a última vez que foram registados mais de seis mil casos (6.383). Trata-se, portanto, de uma subida significativa em relação a esta sexta-feira (23,3%), quando o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a situação epidemiológica no país deu conta de novos 4.935 casos.

O Norte permanece a região mais afetada pela Covid-19, com três mil dos mais de seis mil casos confirmados (49,2% do total). Apesar disso, de acordo com os dados do relatório da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), consultado pela Agência Lusa, houve uma diminuição de casos em todos os distritos abrangidos pela ARS-Norte entre as semanas de 19 a 25 de novembro e de 26 de novembro a 2 de dezembro. A maior descida foi no distrito de Bragança (menos 45%), onde fica o concelho com maior número de casos por 100 mil habitantes (Freixo de Espada a Cinta).