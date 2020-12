A Madeira regista este sábado 11 novos positivos de Covid-19, dos quais sete são de transmissão local, totalizando 230 casos ativos e com 11 pessoas internadas no hospital do Funchal, divulgou a direção regional de Saúde.

Hoje [este sábado] há 11 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 869 casos confirmados de covid-19″, informa o boletim epidemiológico divulgado este sábado.

Na mesma nota, adianta que destas novas situações, quatro são casos importados (dois oriundos da Rússia, um do Reino Unido e outro da Venezuela), sendo os restantes sete doentes resultantes de transmissão local, “todos associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados”.

Um destes casos é uma criança que frequenta um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal, tendo sido ativado o plano de contingência do estabelecimento de ensino e decorre a correspondente investigação epidemiológica. Existem outros dois casos de adultos, sendo um profissional num serviço municipal e outro num equipamento da área social, nos concelhos de Machico e do Funchal.

A autoridade regional de saúde da Madeira indica que estão notificados este sábado “230 casos ativos, dos quais 44 são importados e foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, sendo os outros 186 de transmissão local”.

Destes doentes, 200 são residentes na região e 30 visitantes, refere. Todas estas pessoas estão a cumprir confinamento, 22 estão isoladas numa unidade hoteleira e 197 em alojamento próprio, tendo aumentado para 11 o número de doentes internados no Hospital do Funchal.

Além destes casos, a DRS também está a estudar “133 novas situações”, sendo nove provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 124 relacionadas com contactos com casos positivos, situações que foram reportadas à linha SRS24 ou pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Em vigilância ativa de casos positivos estão 1.284 pessoas, em vários concelhos da Madeira e Porto Santo, existindo mais 7.164 que estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Até hoje [5 dezembro], foram contabilizadas na Madeira 2.329 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1460 não se confirmaram”, aponta a mesma nota.

Ainda menciona que a região reporta este sábado mais sete casos recuperados, contabilizando 637 doentes recuperados de Covid-19 desde o início da pandemia. Esta autoridade madeirense recorda que a Madeira regista até ao momento apenas dois óbitos associados à Covid-19, uma mulher de 97 anos e um homem de 94.

Quanto à atividade da linha SRS24 (800 24 24 24), a DRS indica que, nas últimas 24 horas, recebeu mais 172 chamadas, somando 19.188 os contactos recebidos até o momento.

Em matéria de realização de testes para despiste da Covid-19, enfatiza que, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, “há a reportar um total cumulativo de 112.742 colheitas realizadas até às 18h30 de hoje [5 dezembro]”.

Por seu turno, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM foram processadas 182.555 amostras.