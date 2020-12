A manifestação realizada este sábado em Paris para protestar contra um controverso projeto-lei sobre “segurança global” avançado pelo Governo francês degenerou em vários incidentes violentos, existindo relatos de vários veículos incendiados, segundo avançou a agência France-Presse (AFP).

A agência noticiosa francesa relatou igualmente que várias fachadas de estabelecimentos, nomeadamente de um supermercado, de uma agência imobiliária e de um banco, também foram danificadas.

A manifestação de sábado, que teve início na zona norte da capital francesa, foi acompanhada por um forte dispositivo de segurança, depois de no passado sábado outro protesto em Paris, convocado igualmente para contestar o polémico projeto-lei, ter degenerado em confrontos entre as forças policiais e ativistas mais radicais.

Durante o protesto de sábado, projéteis foram lançados contra as forças policiais, que responderam com gás lacrimogéneo, de acordo com o testemunho dos jornalistas da AFP destacados no local. Pelo menos 22 pessoas foram detidas, informou, entretanto, o Ministério do Interior francês.

Todos odeiam a polícia”, gritavam alguns dos participantes no protesto, relatou a AFP, indicando que barricadas também foram incendiadas.

Protestos contra este novo projeto-lei sobre “segurança global” ocorreram este sábado em quase 90 cidades em França, apesar de o Governo francês ter anunciado, entretanto, a intenção de rever os aspetos mais controversos do novo diploma. Estas manifestações juntaram-se a outras ações de protesto que tinham sido convocadas igualmente para este sábado pelos sindicatos para denunciar a crescente precariedade do emprego em França.

Por exemplo, segundo relatou a AFP ao início desta tarde, vários milhares de pessoas, incluindo muitos elementos do movimento social dos “coletes amarelos”, desfilavam em Paris contra a precariedade do mercado de trabalho e em defesa pelas liberdades.

Aprovado no passado dia 24 de novembro pelos deputados da Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento francês), o controverso projeto-lei sobre “segurança global” visa expandir alguns poderes e fornecer uma maior proteção às forças de ordem pública.

Entre outros aspetos, o texto adotado em novembro prevê um controlo da gravação e da divulgação indevida (com possível punição) de imagens relacionadas com as forças de ordem pública, algo que foi classificado por várias vertentes da sociedade francesa como um ataque à liberdade de imprensa e de expressão. O Governo francês já admitiu, entretanto, rever este artigo específico do projeto-lei, mas os organizadores das manifestações deste sábado consideram isso como insuficiente e exigem a retirada total do novo diploma que qualificam como liberticida.

A polémica em redor deste diploma surge num momento em que o país tem sido abalado por alguns casos de violência policial, como foi o caso da recente situação que envolveu um produtor de música negro espancado por polícias à entrada de um estúdio de música em Paris.