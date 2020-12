A Mini já possui um modelo eléctrico, alimentado por bateria, o Cooper SE. Há muito que se suspeitava que o construtor estava a preparar uma versão mais potente e desportiva, capaz de tornar o modelo mais rápido numa utilização em estradas sinuosas ou até em pista. Agora chegou a confirmação que vai surgir em breve um Mini eléctrico John Cooper Works, a denominação que esta marca do Grupo BMW usa para as versões mais desportivas.

O Mini Cooper SE já é dos mais veículos eléctricos mais possantes da sua bitola, graças ao seu motor de 184 cv. A sua maior limitação está na bateria, cuja capacidade bruta de 32,6 kWh (28,9 kWh útil) permite-lhe apenas percorrer 230 km entre recargas, um dos valores mais baixos do mercado.

O facto de a Mini estar a desenvolver o seu John Cooper Works eléctrico no circuito de Nürburgring significa que a marca está apostada em torná-lo mais eficiente numa utilização desportiva. Isto quer dizer que os travões são maiores, com maxilas a condizer, com o JCW a bateria a herdar alguns ensinamentos do seu “irmão” a gasolina, que na versão de 2020 anuncia 306 cv e menos 110 kg de peso.

Enquanto garantia que a Mini está comprometida a continuar a desenvolver versões com motor a combustão, o Grupo BMW revelou fotos do JCW eléctrico nas zonas mais emblemáticas do circuito alemão, a começar pelo popular Carrossel. O modelo em questão ainda está camuflado, mas é fácil perceber que mistura pormenores do Cooper SE, como a grelha “tapada”, com soluções do JCW com motor 2.0 turbo de 306 cv.

Resta aguardar pelas especificações técnicas do mais desportivo dos Mini a bateria, sendo de esperar que a marca encontre células com maior densidade energética, uma vez que a maior potência e os pneus mais largos vão limitar ainda mais a autonomia, caso recorra ao mesmo pack de baterias. Sobretudo se o condutor decidir explorar todo o potencial do chassi JCW.