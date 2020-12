"O golo é limpo, tinham de ir ao VAR porque era preciso anular. Eram quatro pontos, começaram a tremer...", acusa Varandas

“De novo o árbitro Luís Godinho [n.d.r. árbitro do Sporting-FC Porto da terceira jornada], voltámos a ter um árbitro no VAR que não é o mesmo mas voltou a ter influência num momento capital. Faço de novo a mesma questão, que vou ter a mesma resposta: este lance final de anular o golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Nunca! Num jogo de futebol existem erros normais, um ou outro, o que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR, curiosamente nos dois jogos em que perdemos pontos”, começou por referir o presidente leonino, no exterior do Estádio Municipal de Famalicão.

Manteve-se a regularidade estatística: o Sporting marcou 2 + ⚽golos em todos os jogos desta edição da Liga???????? pic.twitter.com/HjXpUqs2Ju — playmakerstats (@playmaker_PT) December 5, 2020

“Este lance do golo do Coates é limpo, é um golo limpo. Depois o que acontece? Vamos utilizar o VAR e vamos tentar encontrar alguma coisa que justifique poder anular o golo. Foi preciso pôr uma câmara microscópica, com uma ampliação de 64 vezes e vamos ver a intenção, do toque do braço e é preciso anular o golo. Volto a dizer: jamais seria anulado com os nossos rivais, jamais! Lamento mas enquanto presidente do Sporting custa muito ver quatro pontos retirados por uma utilização má do VAR. Não estou a falar dos lances discutíveis, isto é uma má utilização do VAR e foi isso que aconteceu”, prosseguiu Frederico Varandas, que admitiu que já falou com o presidente do Conselho de Arbitragem que tem uma opinião semelhante à sua em relação ao VAR, “que tem de ser utilizado para os lances gritantes, clamorosos”. “Neste, o árbitro valida e é limpo”, acrescentou.

O Sporting não ganhou fora de casa pela 1.ª vez esta época: tinha ganho os 5 jogos anteriores como visitante (campeonato e taça) pic.twitter.com/bssoeJq1ce — playmakerstats (@playmaker_PT) December 5, 2020

“Vejam que o próprio guarda-redes cai no relvado tranquilo e depois chama o VAR para ver como é que com aquela visão microscópica conseguiam anular o golo e lá se consegue. E depois vêm os especialistas, a dizer do frame, que toca… Por amor de Deus… O golo é limpo em qualquer campo, qual é a diferença? Sabem qual é? Eram quatro pontos de avanço e começam a tremer, mas quanto mais tremem mais força dão àquele grupo, isso vos garanto”, concluiu o número 1 dos verde e branco, antes de sair sem responder às questões dos jornalistas.