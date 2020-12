O Orçamento Regional para 2021 da Madeira preconiza um reforço na rede de cuidados continuados no arquipélago, que abrange as estruturas residenciais para idosos, afetando 21,3 milhões de euros para esta área, salientou este sábado o PSD/Madeira.

Esta será uma resposta importante para a população. Sabemos que a costa norte da Madeira está envelhecida, também sabemos que é importante dar respostas que vão ao encontro desta problemática”, afirmou a deputada social-democrata madeirense Cláudia Perestrelo numa iniciativa partidária na cidade de Santana.

Referindo este investimento de 21,3 milhões de euros previsto na proposta apresentada no Orçamento Regional para 2021 apresentada pelo Governo da Madeira de coligação PSD/CDS, a parlamentar adiantou que vai permitir, entre outros aspetos, a transformação de uma escola desativada naquela localidade, a Cardeal D. Teodósio de Gouveia, na freguesia de São Jorge, em estrutura residencial para idosos e numa rede de cuidados continuados.

Cláudia Perestrelo mencionou ainda que será possível o reaproveitamento das infraestruturas existentes, que “está a ser dada uma resposta ao nível da saúde e ao nível social e também em termos de emprego, de economia e de dinâmica local”.

Assim sendo, o Orçamento da Região para 2021 aposta, mais uma vez, na saúde, na área social, e também na descentralização do investimento”, concluiu.

As propostas de Orçamento do Governo da Madeira para o próximo ano é no valor de 2.033 milhões de euros e o Plano de Investimentos totalizando 800 milhões de euros entregues pele Governo Regional vão ser discutidas e votadas entre os dias 15 e 19 de dezembro na Assembleia Legislativa da Madeira.