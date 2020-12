Apenas 25 dos 249 republicanos na Câmara dos Representantes e no Senado reconhecem a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. A conclusão é de uma sondagem realizada pelo The Washington Post junto dos congressistas, divulgada este sábado.

Estes resultados têm por base um inquérito realizado, por email e telefone, por uma equipa de 25 jornalistas aos 249 congressistas após Donald Trump ter divulgado esta quarta-feira um vídeo de 46 minutos em que declara ter derrotado Biden e onde acusa as “forças corruptas” de serem os responsáveis pelos resultados da votação de 3 de novembro. Segundo Trump, é “estatisticamente impossível” que tenha perdido para Biden.

Os congressistas foram convidados a responder a três perguntas: “Quem ganhou a eleição?”, “Apoia ou não apoia os esforços contínuos de Donald Trump para reclamar a vitória?” e “Se Joe Biden conseguir uma maioria no Colégio Eleitoral, vai aceitá-lo como o Presidente eleito dos Estados Unidos legítimo?”.

No caso da primeira, apenas 25 admitiram reconhecer a vitória de Biden nas eleições, dois defenderam que foi Trump quem venceu as presidenciais e a grande maioria (222) optou por não responder. Isto significa que cerca de 90% dos congressistas republicanos se recusa a admitir a vitória do candidato democrata. Em relação à segunda questão, nove disseram não apoiar e oito afirmaram estar do lado do ainda Presidente norte-americano.

A maior parte das respostas à última pergunta foram positivas, mas houve dois republicanos que afirmaram recusar Biden como Presidente.

Joe Biden toma posse no dia 20 de janeiro. Ao contrário de anos anteriores, não é de esperar uma grande cerimónia, que deverá ser mais “virtual” do que presencial. “O meu palpite é que não haja uma gigantesca parada inaugural ao longo da Pennsylvania Avenue [que liga a Casa Branca ao Capitólio] e que haja muita atividade virtual em todos os estados”, disse o Presidente eleito, nesta sexta-feira.