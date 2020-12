A cantora Cristina Branco foi um dos feridos ligeiros provocados pelo acidente em cadeia na A1, que acabaria por provocar a morte de Sara Carreira na noite de sábado. Foi o marido da cantora, o escritor Tiago Salazar, que através das redes sociais revelou que Cristina Branco e a filha de ambos “estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém e, felizmente, saíram apenas com fraturas ósseas.”

O acidente ocorreu na zona de Santarém, perto da saída para Cartaxo, e foi logo noticiado que, além da morte de Sara Carreira, provocou três feridos, um grave (Ivo Lucas) e dois ligeiros (Cristina Branco e a filha). O acidente aparatoso envolveu quatro veículos e o trânsito chegou a estar interrompido na A1 durante algumas horas no sentido Norte-Sul.

O marido de Cristina Branco, Tiago Salazar, destaca na publicação nas redes sociais que o que “há a lamentar” deste acidente é “a morte de uma menina” e que “tudo o resto não releva de importância de apontar o dedo”.

A MORTE DA A1I Ontem morreu a filha do Tony Carreira a quem, sem o conhecer, só posso expressar a minha dor solidária…. Posted by Tiago Salazar on Sunday, December 6, 2020

Já este domingo, a Glam, agência de Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira e outro dos feridos do acidente, revelou que jovem está “num estado delicado e que vai ser operado em breve”. A Glam, também agenciava a cantora Sara Carreira, recordou o “sorriso quente, olhar sincero e voz doce”.