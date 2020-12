Vários artistas e caras conhecidas dos portugueses lamentaram a morte da filha mais nova do cantor Tony Carreira, monstrando-se incrédulos com a situação e deixando mensagens de apoio à família. Sara Carreira morreu este sábado num aparatoso acidente de viação na A1, na zona de Santarém. Tinha 21 anos.

A SIC e a TVI anunciaram que não irão transmitir os habituais programas de domingo à tarde na sequência da morte de Sara Carreira, além de ambas estações terem deixado mensagens de condolências à família.

Esta noite o músico Agir lamentou a morte da amiga, que lembrou como “das almas mais queridas de sempre“.

Das almas mais queridas de sempre. Um abraço de força à família e muita coragem Ivo. Até sempre Sara. — AGIR (@AgirOfficial) December 5, 2020

Horas depois, nas várias redes sociais, deixou uma música em homenagem à cantora.

O músico Diogo Piçarra, que era amigo da vítima, lamentou inicialmente a morte de Sara Carreira no Twitter, com um breve tweet: “Ainda não acredito…”.

https://mobile.twitter.com/diogopicarra/status/1335363854830854145

Mais tarde deixou uma mensagem à família: “Os meus sentimentos e força a toda a família da Sara. Fernanda, Tony, Mickael e David, não imagino a vossa dor. ”

O músico Pedro Gonçalves também lamentou a morte de Sara Carreira.

Estou a tremer. Não é justo. Não quero acreditar ???? — Pedro Gonçalves (@PedroGoMusic) December 5, 2020

O músico Fernando Daniel — que também deu voz ao lado da jovem a uma das personagens do filme de animação “Os sete anões e os sapatos mágicos” — não esconde o choque pela situação e destaca que Sara Carreira era “uma ternura de pessoa, uma luz incrível.”

De luto. A Sara não merecia, ninguém merece partir tão cedo. Uma ternura de pessoa, uma luz incrível. Tinhas uma vida pela frente. De todas as pessoas que se cruzaram contigo, nenhuma ficou indiferente ao que tu eras, tenho a certeza. Até sempre. ???? pic.twitter.com/IZWCYu0xAo — F Ξ R N Λ И D O D Λ N I Ξ L (@oFernandoDaniel) December 6, 2020

Os D.A.M.A deixaram apenas uma imagem preta e com uma pomba branca na sua página de Instagram. Recorde-se que um dos elementos da banda, Kasha, foi um dos amigos da cantora que esteve esta noite no Hospital de Santarém, para onde foram transportados os feridos do acidente.

O humorista Nuno Markl sublinhou que não chegou a conhecer a filha mais nova de Tony Carreira, mas quis deixar um “abraço sentido e forte” não só à família, como demonstrar “total empatia para com todos os que passam pela tão anti-natural e aberrante tragédia de ver um filho partir antes de si”.

Sónia Tavares, vocalista da banda The Gift, deixou no Instagram um pequeno vídeo da cantora com a mensagem: “Um anjo no céu cedo demais. Um abraço muito sentido à família. ”

“Não há palavra para a morte de uma filha. O país está convosco, queridos Tony e Fernanda.”, escreveu o músico Pedro Abrunhosa no Instagram.