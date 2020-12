Prepare-se para uma passagem frutífera pela banca dos legumes e aromáticas. Inspirada numa erva portuguesa, colhida pelas suas propriedades culinárias e terapêuticas, a Benamôr traz-nos um cheirinho a alecrim. No campeonato nas marcas históricas, a Ach Brito regressa com a cesta igualmente cheia depois de uma passagem pelo mercado: conte com Frutos e Legumes, uma gama de sabonetes perfumados e ultra suaves, produzidos com base de sabão de origem vegetal e com fragrâncias da natureza. Ah, e todos embalados em materiais sustentáveis.

Em contagem decrescente até ao Natal, o leque de opções não começa nem acaba nos já célebres calendários do advento e respetivas surpresas. A janela de oportunidades para os cinco sentidos abre-se de par em par, entre opções made in Portugal, soluções sustentáveis, clássicos que chegam de fora, novidades frescas e imprescindíveis de sempre. Mais utilitárias e a preço acessível, ou com entrada direta na wishlist dos artigos para os dias mais especiais, reunimos 50 sugestões para comprar já ou embrulhar a tempo do Natal.

Continue a testar as capacidades olfativas com uma estreia que conjuga tradição e contemporaneidade, raízes italianas e visão internacional. A fusão entre o universo Furla Fashion e o mundo das fragrâncias Mavive dá vida à alta arte de perfumaria e viu nascer a Furla Fragrance Collection, com a sua paleta de cores pastéis e tamanhos também em versão travel size (a coleção já se está disponível na Furla Avenida da Liberdade e Furla NorteShopping ainda que a maioria das viagens esteja em modo pausa).

Para mais um toque italiano, agora com olho de influencer, eis a segunda colaboração de Chiara Ferragni com a Lancôme, garantia de efeito dramático, glitter quanto baste e muito azul néon. A viagem segue pelo skincare de alta-performance, num exclusivo Sisu. A Skin Design London chega a Portugal com botânicos naturais de origem orgânica, formulações de ponta e o selo vegan e cruelty-free, dois pilares da marca. Princípios semelhantes regem a weDo/ Professional, a nova marca profissional e eco-friendly que oferece produtos de cuidado capilar veganos e cruelty free, com uma fórmula minimalista (15 ingredientes, em média) e que acaba de chegar a Portuga.

Variedade é que o promete a nova edição limitada da Steampod X Karl Lagerfeld, que junta youtubers portuguesas e a embaixadora L’Oréal Professionnel. Dos caracóis ao efeito ondulado ou liso, vale tudo para que não ficar com os cabelos em pé.

Ainda com a L’Oréal Portugal, e para terminar literalmente em beleza, ou melhor, para Reciclar em Beleza’, não deixe de passar pela página que reúne toda a informação necessária para os consumidores procederem à correta separação e reciclagem de todas as categorias de produtos cosméticos, incluindo aerossóis, vernizes e maquilhagem. Uma iniciativa em colaboração com a Sociedade Ponto Verde que vale a pena levar consigo para o novo ano.