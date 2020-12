O advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Foi o próprio Trump que revelou o diagnóstico de Giuliani, de 76 anos, no Twitter

“Rudy Giuliani, de longo o maior mayor da história de Nova Iorque, que tem lutado incansavelmente para expor a eleição mais corrupta (de longe!) da história dos EUA, testou positivo para o vírus da China”, escreveu o ainda Presidente norte-americano na rede social. “Fica bom depressa, Rudy. Vamos continuar!!!”

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

