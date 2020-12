Sara Carreira começou cedo no mundo da música. O que não é de espantar tendo em conta que é filha de um dos mais populares cantores portugueses, Tony Carreira, e os irmãos, Mickael e David, também são cantores. Mas isso não impediu a jovem de experimentar outros universos, como o da animação e da moda.

A sua estreia-se na música deu-se quando tinha 13 anos. Sara cantou com pai, num dos seus concertos, uma música que Tony escreveu para ela, intitulada “Hoje Menina Amanhã Uma Mulher.”

Aliás, foi precisamente com uma referência à canção que o músico deixou uma mensagem de parabéns à filha, quando completou 21 anos no passado dia 21 de outubro. “Ontem menina, hoje mulher. Parabéns, Sara!“, escreveu Tony Carreira, na sua página de Facebook.

????Ontem menina, hoje uma mulher. Parabéns, Sara! Je t'aime mon poussin ❤️ Posted by Tony Carreira on Wednesday, October 21, 2020

Nascida em 1999, em Dourdan (França), Sara chegou a Portugal ainda era bebé, conta o Correio da Manhã. Estudou no Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, e até chegou a inscrever-se na licenciatura de Estudos Orientais, refere o Jornal de Notícias, mas acabou por congelar a matrícula para seguir as pisadas da família.

“Hoje vivi um momento muito especial: ouvi o meu single pela primeira vez na Rádio”

Em 2018, Sara Carreira lançou uma música com David Carreira, que chegou a interpretar ao vivo no concerto do irmão, no Altice Arena.

A sua primeira música chegaria um ano mais tarde. Em fevereiro de 2019 lançou o seu primeiro single “Vou ficar“. O videoclip da canção, que conta com mais de três milhões de visualizações no YouTube, foi concebido pela cantora, juntamente com o realizador, e demorou várias horas a ser gravado.

“O ‘Vou ficar’ foi gravado das duas da tarde às 10 da manhã do dia seguinte“, recordou numa entrevista este ano à MegaHists

Nessa altura, em 2018, foi às manhãs da Rádio Mega Hits para apresentar a sua nova música: “Hoje vivi um momento muito especial: ouvi o meu single pela primeira vez na Rádio“, escreveu no Instagram, na legenda de uma fotografia com Rui Maria Pêgo e Conguito.

Rui Maria Pêgo, que agora está na Rádio Comercial, recordou essa entrevista a Sara Carreira. “Não me esqueço da cara dela quando ouviu os primeiros acordes a ecoar pelo estúdio, a prova de que tanta gente estava finalmente a ouvi-la. A ela. Não me pareceu tomar nada do que lhe estava a acontecer como garantido e lembro-a como demasiado bem educada e boa onda para as 7 da manhã e também aquilo que todos dizem: muito, muito querida”, escreveu o radialista na sua página de Instagram.

Lançou o seu segundo single “Para Não chorar” meses mais tarde, em setembro. Nesse mesmo ano deu ainda voz a Branca de Neve, a protagonista do filme de animação “Os sete anões e os sapatos mágicos”. Em entrevista ao Delas, Sara Carreira afirmou que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite:

Não pensei nem meio segundo, aceitei logo. Porque é uma espécie de sonho de criança tornado realidade. Acho que já todas nós passámos por isto, já sonhámos ser princesas. E aceitei logo e adorei esta experiência”, contou Sara Carreira.

A saída da “zona de conforto” e a passagem pelo mundo da moda

A sua mais recente canção foi lançada em finais de abril deste ano. “Sem Ninguém Saber” contrasta com as baladas que costumava cantar, tal como contou à Mega Hits em entrevista: “Para o videoclip eu estava habituada à baladinhas e, de repente, ter de ser sensual para esta música — que é algo que não me sai naturalmente — foi difícil”, contou a cantora, acrescentando que não tem qualquer jeito para dançar. “Era muito importante para mim sair da minha zona de conforto e explorar várias coisas. Estou no início da minha carreira e tenho de conseguir me conhecer enquanto artista.”

Tinha planeado ter o seu primeiro concerto no próximo, já que sua digressão, que iria acontecer este ano, acabou por ser cancelada, e até já estava a pensar em fazer o primeiro álbum, mas nenhum desses projetos chegou a concretizar-se.

Gostava de lançar o meu primeiro álbum, mas agora com esta situação delicada em que estamos não sei quando o vou fazer.”

Além da música, Sara Carreira deu os primeiros passos no mundo da moda este ano. Em outubro lançou uma coleção de roupa juntamente com a estilista Micaela Oliveira: “Esse by Sara Carreira“. “Não podia estar mais feliz e grata”, escreveu nas redes sociais.

A nível pessoal, refere o Jornal de Notícias, Sara Carreira tinha uma relação desde o verão com o música e ator Ivo Lucas, que ficou em estado grave na sequência do acidente rodoviário em que morreu a cantora.