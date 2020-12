A Opel revelou os preços a praticar para todas as versões do Mokka e Mokka-e, a versão eléctrica do modelo, que já estão disponíveis para encomenda. Isto apesar de as entregas estarem apenas previstas para Março/Abril de 2021. O novo SUV traz muitas novidades, por fora e por dentro, além de motorizações a gasolina, a gasóleo e 100% eléctricas.

Com o Mokka, a Opel passa a ser o primeiro construtor generalista a oferecer duas propostas no segmento dos pequenos SUV. Se o Crossland se assume como um B-SUV convencional, optimizando o espaço interior, o Mokka surge como um SUV com um aspecto mais dinâmico, que sacrifica algum espaço no interior para exibir formas menos volumosas e mais ágeis, para o que também contribui a carroçaria a dois tons, com o tejadilho a negro.

O Mokka surgiu no exacto momento em que a Opel decidiu alterar a sua estética exterior, daí que a frente exiba a nova Opel Vizor, solução que a prazo se vai alargar a toda a gama, reforçando-lhe a personalidade. Construído sobre a mesma plataforma da PSA, a CMP, considerada multienergia por permitir produzir versões com motores de combustão ou eléctricos, o Mokka afasta-se tanto quanto possível do Crossland, sendo 6,6 cm menor no comprimento e 4,7 cm na distância entre eixos. Mas o aspecto desportivo que reivindica é fruto de uma carroçaria 7,4 cm mais baixa e vias mais largas à frente (3,0 cm) e atrás (6,7 cm). Daí o ar mais musculado.

O tablier do Mokka exibe a nova solução Pure Panel, que junta o painel de instrumentos digital ao ecrã central, para formar um único

No interior, o destaque vai para a nova forma do tablier, denominado Pure Panel, por ligar o generoso painel de instrumentos digital ao ecrã central, parecendo formar um só. Se, tradicionalmente, os Opel exibem tabliers com um estilo clássico para uns e antiquado para outros, o novo Pure Panel vai repor a modernidade que a generalidade dos construtores persegue.

O espaço atrás foi ligeiramente reduzido, bem como a capacidade da mala. Mas é um facto que, uma vez sentados a bordo, o Mokka transmite a sensação de estarmos perante um veículo com tudo para ser mais eficaz e divertido de conduzir.

O novo Mokka, que estreia igualmente o novo logótipo da marca, substancialmente mais fino do que a versão anterior, oferece um motor a gasolina, o 1.2 Turbo com três cilindros, que surge nas versões com 100 cv e 130 cv. Os preços destas versões arrancam nos 21.100€, para a versão menos potente, e nos 22.600€ para o de 130 cv, ambos no nível de equipamento Edition, o mais acessível.

Este motor a combustão a gasolina é reforçado por outro, no caso o 1.5 turbodiesel de quatro cilindros com 110 cv, que está disponível a partir de um investimento de 24.500€, na versão Edition.

O Mokka está equipado com sistemas de ajuda à condução que evitam embates e atropelamentos ao detectar ciclistas, peões e veículos

O Mokka-e, o eléctrico da família, usufrui do mesmo motor de 136 cv que já vimos no Corsa-e, bem como de igual pack de baterias, com uma capacidade de 50 kWh. A Opel estima uma autonomia de 324 km, em WLTP, valor ainda sujeito a confirmação. O Mokka-e será proposto por um mínimo de 36.100€, valor correspondente à versão Edition, a mais barata.

O Mokka e o Mokka-e já estão disponíveis para encomenda, através dos concessionários da marca, embora as entregas não ocorram antes de Março/Abril do próximo ano. Há quatro níveis de equipamento, sendo o Edition o mais acessível e o Elegance a versão intermédia. Os mais sofisticados e caros serão os Ultimate, numa vertente mais virada para o conforto, e o GS Line, de cariz mais desportivo. Todas as versões do Mokka podem trocar a caixa manual de seis velocidades pela automática de oito, uma transmissão convencional com conversor de binário que exige um investimento adicional de 2000€.

Mokka com motores a gasolina

1.2 Turbo Edition 100 cv 21.100 € 1.2 Turbo Edition 130 cv 22.600 € 1.2 Turbo Edition AT8 130 cv 24.600 € 1.2 Turbo Elegance 100 cv 23.600 € 1.2 Turbo Elegance 130 cv 25.100 € 1.2 Turbo Elegance AT8 130 cv 27.100 € 1.2 Turbo GS Line 100 cv 24.100 € 1.2 Turbo GS Line 130 cv 25.600 € 1.2 Turbo GS Line AT8 130 cv 27.600 € 1.2 Turbo Ultimate 100 cv 27.100 €

1.2 Turbo Ultimate 130 cv 28.600 € 1.2 Turbo Ultimate AT8 130 cv 30.600 €

Mokka com motor diesel

1.5 Turbo D Edition 110 cv 24.500 € 1.5 Turbo D Elegance 110 cv 27.000 € 1.5 Turbo D GS Line 110 cv 27.500 € 1.5 Turbo D Ultimate 110 cv 30.500 €

Mokka-e elétrico a bateria