A candidata presidencial Ana Gomes está a ser entrevistada na rádio Observador esta manhã e começou por explicar a questão da vacina da gripe que tomou contra a lei — já que a vacina que tomou foi dada por uma amiga que vive em França — e diz não ter “tirado a vez a ninguém” que “até disponibilizou uma vacina” e que não passou “à frente de ninguém”.

“Não fiz nenhuma ilegalidade”. A garantia é dada pela socialista que se escuda no facto de “na farmácia não ter sido levantado qualquer problema. Não disseram que era ilegal”. E diz que na farmácia soube que “afinal havia vacinas mas eram para empresas que as tinham comprado. E propõe ao Infarmed que 10% do stock seja destinado a grupos prioritários à cabeça.

A candidata é agora confrontada com tweets que faz sem apresentar factos, como é o caso da morte de Sindika Dokolo que disse “ser estranha, muito estranha”. Questionada sobre se vai continuar a fazer este tipo de tweets se for eleita Presidente responde: “Depende”. De seguida garante que é diplomata e que sabe “comportar-se como diplomata”.

“Quando tenho elementos não só falo deles como os carreio para a justiça”, afirma a socialista que nega ter escrito alguma coisa “sem fundamento”.

“Há uma nebulosa que leva a crer que possa haver esquema criminoso” na gestão do Novo Banco, afirma Ana Gomes que tem dúvidas sobre o conteúdo do parecer do Ministério Público sobre a instituição porque “foi feito num curtíssimo espaço de tempo”. “Gostaria era de ver todo o processo BES começar a ser julgado”, diz ainda sobre este caso.

Questionada sobre que elementos dentro do Ministério Público podem ter interesses em atrasar os mega processos — como tem afirmado — a socialista não esclarece, mas garante que se for eleita “uma das questões prioritárias é que a Justiça funcione. Há imensas intervenções que a Presidente da República pode fazer para que os operadores que querem fazer o seu trabalho não sejam travados”, afirmou não esclarecendo quais.

Agora sobre o acidente de Camarate. “Se fosse Presidente e também estivesse convencida que tinha sido um atentado — como estou — eu não descansaria. Sobretudo quando há um relatório que compromete todo o Estado a dizer o contrário”. Sobre isto Ana Gomes aproveita ainda para dizer que “Marcelo é o maior desestabilizador do Estado e que “se acredita nisso é a maior suspeita que se pode levantar sobre todas as instituições do Estado e há que reabrir o caso”, defende.