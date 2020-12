Apesar de negar o envolvimento no atentado em 2017, em Manchester, no Reino Unido, acabou condenado a 55 anos de prisão em agosto deste ano pela morte das 22 pessoas que saíam do concerto de Ariana Grande. Mas agora, quatro meses depois da sentença, Hashem Abedi vem confessar o envolvimento no ataque à bomba levado a cabo pelo seu irmão, escreve a BBC.

A confissão foi feita na prisão de alta segurança de Belmarsh, onde se encontra, numa visita dos advogados de acusação. Em conversa, admitiu que teve “um papel pleno e conhecedor no planeamento e preparação do ataque à Arena [o estádio de Manchester]”, no qual seu irmão também morreu. O suspeito alegou no entanto ter ficado “chocado” com o que seu irmão acabou por fazer.

Se tivesse alguma ideia [do plano do irmão], teria dito inicialmente à minha mãe e depois aos outros membros da família para evitar que isso acontecesse”, disse.

Embora estivesse na Líbia no momento do ataque, esteve ao lado do seu irmão em Manchester em momentos fulcrais para a preparação do ataque: quando foram comprar produtos químicos e quando os misturaram para fazer os explosivos que acabariam por provocar a morte de 22 pessoas e ferir centenas.

Durante seu julgamento, Hashem sempre negou ter ajudado seu irmão Salman Abedi, de 22 anos, a planear o ataque. Na leitura da sentença, a que o suspeito recusou assistir, o juiz Jeremy Baker disse que os dois irmãos eram “igualmente culpados pelas mortes e ferimentos causados pela explosão”. “Embora Salman Abedi tenha sido o responsável direto, era claro que o réu desempenhou um papel indispensável no planeamento”, conclui.