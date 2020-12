Na mesma semana em que a Audi revelou que vai proceder a uma importante reformulação do seu departamento de competição, a Volkswagen Motorsport, que dominou o Dakar entre 2009 e 2011, para depois repetir a dose no campeonato do mundo de ralis, entre 2013 e 2016, é encerrada.

O motivo apresentado pelo construtor para o fim do seu departamento de competição prende-se com a necessidade de se concentrar na electromobilidade, com os 169 funcionários da equipa a serem agora absorvidos pelos diferentes departamentos do Grupo Volkswagen.

Polo R WRC, o modelo que conquistou quatro títulos para a VW no WRC 3 fotos

A Volkswagen não figura entre os construtores com a maior dedicação histórica à competição ao mais alto nível, ou seja, em provas integradas em campeonatos do mundo. Isto apesar de ser há muito o maior fabricante europeu e, enquanto o grupo que integra, o maior do mundo. Mas o seu poderio financeiro e tecnológico permitiu-lhe, quando decidiu dedicar-se ao Dakar, vencer as edições de 2009, 2010 e 2011.

Após brilhar na reputada maratona com os buggies Race Touareg, precisamente no período em que o Dakar migrou para a América Latina, a Volkswagen Motorsport passou a concentrar-se no Campeonato do Mundo de Ralis. Aqui com o Polo R WRC, que permitiu a Sébastien Ogier vencer o título para pilotos, enquanto a Volkswagen se sagrou campeã do mundo quatro anos consecutivos, entre 2013 e 2016.

O Race Touareg alcançou três vitórias do Dakar 4 fotos

Nos últimos anos, a marca alemã trocou os motores de combustão por eléctricos e andou entretida a bater uns recordes isolados com a sua máquina mais recente, o Volkswagen ID. R, um protótipo eléctrico que o construtor aproveitou para desenvolver os seus conhecimentos de motores eléctricos e baterias em condições extremas. Curiosamente, este que era o único projecto que a Volkswagen Motorsport tinha entre mãos, acaba por ser a vítima desta decisão de acabar com a equipa. Isto num período em que marca pretende apresentar novos veículos eléctricos a bom ritmo.