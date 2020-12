As autoridades angolanas desmantelaram uma rede internacional de tráfico de droga com ligação a Portugal na passada quinta-feira.

Em declarações à Televisão Pública de Angola (TPA), o diretor do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), superintendente Manuel Halaiwa, adiantou que os sete homens, com idades entre 26 e 40 anos, foram detidos na quinta-feira passada, no distrito urbano do Palanca (Luanda).

A rede tinha ramificações no Brasil, Portugal, Angola e República Democrática do Congo, indicou.

A ação culminou com a captura do suposto mandante, um angolano conhecido como Binda, de 49 anos, natural de Cabinda, que estava a ser investigado desde 2018.

A rede estava envolvida no transporte dos mais de seis quilos de droga apreendidos em Luanda recentemente num voo proveniente de São Paulo (Brasil).

Até o produto chegar ao destino, a associação criminosa obedece a uma cadeia com mandantes em vários pontos, sublinhou o responsável do SIC.

Um destes, de nacionalidade brasileira, cumpriu recentemente pena por tráfico de droga em Portugal.

Um outro cidadão, supostamente português e conhecido como Tiago, tinha como missão o recrutamento de mulas e o transporte para a capital angolana, Luanda.

O mandante angolano encarregava-se de comercializar o produto e recompensar as ‘mulas’ e recetores.

A rede integra dois militares e um polícia que serão presentes à justiça militar.

Foram igualmente apreendidas 13 passagens aéreas, três telemóveis, dois carimbos de empresas e duas cartas de condução da RDCongo.

Desde janeiro a 7 de novembro foram abertos nove processos-crime com 15 detidos e apreendidos 39 quilos de cocaína.