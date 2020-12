Portugal ultrapassou a marca dos cinco mil óbitos (5.041), registando nas últimas 24 horas mais 78 mortes por Covid-19— menos nove que no dia anterior —, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta segunda-feira.

Quase metade do número de mortes com Covid-19 (48%, 38) aconteceram na região Norte, 31% (24) na região de Lisboa e Vale do Tejo e 18% (14) na região Centro. Há ainda a registar duas mortes no Alentejo, mas nenhuma morte nas restantes regiões.

No total, já foram contabilizados 2.431 óbitos na região Norte, 1.751 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 657 no Centro, 127 no Alentejo, 55 no Algarve, 18 nos Açores e dois na Madeira.

Novos casos voltam a descer. Norte com 47% das novas infeções

O país registou também mais 2.597 novas infeções com o SARS-CoV-2 — menos 1.237 que no dia anterior —, num total acumulado de 325.071 infeções.

Nas últimas 24 horas recuperaram ainda 2.788 pessoas infetadas, mas ainda existem 74.187 casos de infeção ativa — menos 269 que no dia anterior.

A região Norte continua a reunir o maior número de novos casos, mas menos de metade do número total (47%), esta segunda-feira. São 1.231 novos casos, num total de 170.952.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 917 novos casos (35%), num total de 106.138, e a região Centro tem 292 (11%), num total de 33.154 desde o início da pandemia.

Nas restantes regiões, foram registados 92 novos casos no Alentejo, 35 no Algarve, 21 nos Açores e nova na Madeira.

Há ainda 77.498 contactos em vigilância, mais 78 do que no dia anterior.

Atingido o número mais alto de doentes internados com Covid-19

Há mais 99 internamentos por Covid-19, num total de 3.367 — o valor mais alto desde o início da pandemia. O número mais alto anterior tinha sido atingido a 30 de novembro, com 3.342 internamentos. É o terceiro dia de dezembro com mais de 3.300 internamentos.

Nas unidades de cuidados intensivos estão agora 513 doentes Covid-19, menos um que no dia anterior.

Registado um óbito de um homem na casa dos 30 anos

Das 78 mortes, 48 foram registadas entre os homens e 30 entre as mulheres, das quais 35 e 22 (respetivamente) aconteceram entre maiores de 80 anos.

Entre os 70-79 anos, morreram oito homens e quatro mulheres, e depois três mortes em cada um dos géneros nos 60-69 anos e uma em cada género nos 50-59 anos. Registou-se ainda a morte de um homem na faixa etária 30-39 anos.

Já entre o número de novos casos de infeção, a maior parte (55%, 1.432) aconteceu entre mulheres e 1.147 entre os homens — 18 casos permanecem por identificar o género.

A faixa etária com mais novos casos, tanto nas mulheres (253) como nos homens (184), foi a dos 40-49 anos. Os grupos etários 30-39 anos e 50-59 anos completam as três faixas etárias com mais novos casos — 40% de todos os novos casos.