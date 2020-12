As causas do acidente que provocou a morte de Sara Carreira estão ainda a ser investigadas, mas para já tudo indica que o jipe onde seguia a jovem de 21 anos terá capotado depois de uma colisão com outro carro provocando a morte imediata da cantora, escreve o Jornal de Notícias que cita fonte policial. No entanto, a chuva forte, a fraca visibilidade e o piso escorregadio são também fatores que terão intensificado a violência do acidente.

O carro que levava a filha de Tony Carreira seguia na faixa central da A1 no sentido norte-sul, quando outra viatura que seguia na faixa mais à direita se despistou e acabou por embater contra o jipe conduzido pelo namorado de Sara Carreira, Ivo Lucas, que acabaria então por capotar violentamente. Depois, outros dois carros viriam a colidir com os dois primeiros, acrescenta o Jornal de Notícias.

O acidente envolveu assim quatro carros: num deles, seguia a fadista Cristina Branco, com a filha. Ocorreu ao quilómetro 61, próximo do nó de saída para o Cartaxo, numa zona escura e onde se gera alguma acumulação de óleos, segundo fonte policial ao JN. À hora do acidente, cerca das 18h45 de sábado, chovia, contribuindo assim para uma fraca visibilidade e piso escorregadio.

O trânsito chegou a estar interrompido na A1 durante algumas horas no sentido norte-sul. No local, segundo a agência Lusa, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

O óbito de Sara Carreira foi declarado logo no local. Ivo Lucas sofreu vários traumatismos, fraturou um braço e ficou internado no Hospital de Santarém. Os outros dois feridos ligeiros, Cristina Branco e a filha, já tiveram alta.