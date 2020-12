A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, afirmou esta segunda-feira que subsiste em Portugal um “relativo desconhecimento sobre a relevância e aplicabilidade” da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE), que cumpre esta segunda-feira o seu 20.º aniversário.

Francisca Van Dunem falava no âmbito de uma conferência, organizada pela Comissão Europeia e pela Agência dos Diretos Fundamentais da União Europeia (FRA), de celebração do 20.º aniversário da Carta, assinada a 7 de dezembro de 2000.

Frisando que “Portugal reconhece que há um caminho a fazer” e que se “compromete a trabalhar para garantir o enraizamento da Carta na cultura cívica portuguesa”, Van Dunem justificou o desconhecimento por considerar que “o respeito pelos direitos previstos na Carta está, no essencial, assegurado” pela Constituição da República Portuguesa.

Uma explicação possível para esta realidade tem a ver com o facto de a Constituição da República Portuguesa – que é de 1976 e quebra com um regime autoritário -, embora seja muito anterior à Carta, consagra um catálogo muito extenso e abrangente dos direitos fundamentais que praticamente replica o conjunto dos direitos previstos na Carta”.

A ministra da Justiça referiu ainda que, ainda que o grau de implementação da Carta se mantenha “aquém do seu potencial”, recentemente surgiram indicações de que “esta realidade está a progressivamente a mudar” em Portugal.

Nesse âmbito, Francisca Van Dunem adiantou que a implementação da nova Estratégia para reforçar a aplicação da Carta – apresentada pela Comissão Europeia na semana passada, e que prevê que a Carta seja “aplicada em todo o seu potencial” na UE – será um “tema prioritário” da presidência portuguesa do Conselho da UE, que começa a 01 de janeiro.

A nossa ambição, logo desde o início, é a implementação da nova estratégia, seguindo o seu seguimento como um tema prioritário. Tendo em conta o papel fundamental dos Estados nesta matéria, e respondendo ao convite da Comissão nesse sentido, é nossa intenção conseguir adotar as conclusões do Conselho que abranjam as várias dimensões de aplicação da Carta nos Estados-membros que estão inscritas na estratégia”.