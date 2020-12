O músico australiano Nick Cave já não vai atuar em Lisboa no próximo ano. O concerto foi cancelado, tal como toda a digressão pela Europa e pelo Reino Unido que o cantor e compositor e a sua banda, os Bad Seeds, tinha planeado para 2021.

O anúncio foi feito quer pelo artista, quer pela promotora do espectáculo em Portugal — que estava agendado para o dia 24 de maio do próximo ano e que teria lugar na Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico, em Lisboa). O concerto em solo nacional inseria-se numa digressão inicialmente prevista para 2020, que foi adiada para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus mas que acabou agora por ser definitivamente cancelada.

Em mensagem publicada na conta oficial de Nick Cave nas redes sociais, o músico australiano e a sua banda afirmam estar “muito desapontados” por as digressões “no Reino Unido e na Europa já não poderem avançar, devido à situação corrente da Covid-19”.

A complexidade e a escala da digressão que tínhamos planeado, aliada à incerteza continuada sobre a pandemia significa que apesar do trabalho árduo de todos os envolvidos não conseguimos ser capazes de garantir que os concertos poderiam acontecer. Vamos continuar a trabalhar em planos alternativos para 2021 e 2022. (…) Enviando amor para todos vocês, Nick Cave & The Bad Seeds”, lê-se na nota.

Já a promotora do concerto em Lisboa, a Everything is New, partilhou a mensagem de Nick Cave e acrescentou-lhe uma informação relativa ao reembolso dos bilhetes: “Todos os portadores de bilhetes para o espetáculo poderão solicitar o reembolso, a partir de sexta-feira, dia 11 de dezembro, no respetivo local ou website de compra”.