Especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) defenderam esta segunda-feira a não obrigatoriedade das vacinas contra a Covid-19, preferindo a persuasão e o diálogo com as populações.

Numa conferência de imprensa ‘online’ a partir da sede da organização, em Genebra, o caráter facultativo das futuras vacinas foi defendido pelo diretor para as emergências em saúde, Michael Ryan, e pela diretora do programa de vacinas da organização, Kate O’Brien.

Kate O’Brien, que defendeu a segurança das vacinas atualmente em processo de aprovação, notou que a experiência tem mostrado que quando os países quiseram tornar certas vacinas obrigatórias não tiveram o efeito pretendido, mas alertou que nalgumas situações e países a administração da vacina deve ser “fortemente recomendada”.

Precisamos persuadir, dialogar com as pessoas, e os que têm trabalhado em saúde pública preferem evitar esse tipo de medidas”, adiantou a propósito Michael Ryan, acrescentando: “Estamos preparados para apresentar os dados, os benefícios decorrentes da vacina, para que as pessoas tomem as suas decisões”.