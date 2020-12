O ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva afirmou esta segunda-feira que a eleição do futuro Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) “fecha um parêntese de quatro anos nas relações entre os EUA e a União Europeia (UE)”.

Num certo sentido, a eleição de Joe Biden fecha um parêntese de quatro anos nas relações entre os EUA e a UE. Um parêntese ao longo do qual a UE sempre viu os EUA como tradicionalmente via — como o seu mais próximo aliado, como outro elo do laço transatlântico, como o vizinho do outro lado do Atlântico — mas os EUA, pelo menos a administração dos EUA, viram a UE como, em primeiro lugar, uma entidade cujo fim advogavam — por isso defenderam tão entusiasticamente, antes mesmo da eleição, o ‘Brexit’ -, como um conjunto de países que eram olhados mais como parceiros menores do que como aliados, como uma instituição [UE] que, do ponto de vista económico e comercial, devia ser tratada como rival e de maneira confrontacional. Esse parêntese fecha-se agora”, sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros.