À semelhança do que já aconteceu com o Fiat 500 no início deste ano, agora a LEGO virou a sua atenção para outro modelo emblemático no portefólio da Fiat Chrysler Automobiles, o Jeep Wrangler Rubicon. O resultado é a mais recente criação LEGO Technic, com 665 peças capazes de testar não só a destreza de miúdos e de graúdos como também a sua paciência, para replicar o modelo ao mais ínfimo detalhe.

Esta “brincadeira” não chega a tempo do Natal, mas vai estar disponível a partir de 1 de Janeiro no site da LEGO, nas lojas da marca dinamarquesa e noutros pontos de venda em todo o mundo por 49,99€.

Segundo a Jeep, o primeiro modelo LEGO de um SUV Jeep vai permitir aos mais pequenos e aos mais crescidos divertirem-se primeiro na operação de montagem e, depois, nas aventuras que a imaginação de cada um ditar. “Com sistema de direcção dianteiro comandado por um botão e potente suspensão com eixos articulados, o modelo poderá ser testado em qualquer tipo de obstáculo”, realça a marca.

Da parte da LEGO, houve uma assumida preocupação em incluir na réplica o maior número possível de elementos diferenciadores do Wrangler Rubicon. Daí o sistema 4×4, os imponentes pneus, os bancos traseiros rebatíveis e a clássica grelha de sete entradas da Jeep. “Para mim, era importante transpor o maior número possível de elementos do veículo real para a réplica LEGO Technic”, confessa o designer da LEGO Technic Lars Thygesen, acrescentando que esse esforço foi feito em conjunto com a equipa da Jeep e pode ser apreciado sob os mais variados aspectos, “incluindo a suspensão, o guincho e a configuração a céu aberto”.