A juíza Isabel Ferreira de Castro decidiu na sexta-feira que três arguidos do processo Face Oculta devem ser conduzidos à prisão para cumprir as penas pelas quais foram condenados em 2014: José Penedos e Paulo Penedos, pai e filho, e ainda Domingos Paiva Nunes, avança o Jornal de Notícias (versão impressa).

Assim, o ex-presidente da REN e antigo secretário de Estado, José Penedos e o filho, advogado, terão respetivamente penas de três anos e três meses e quatro anos pelo crime de tráfico de influências. Já o ex-administrador da EDP Imobiliária e primo de Sócrates, Domingos Paiva Antunes, tem pela frente uma pena de três anos e seis meses pelo crime de corrupção. Podem, segundo o JN, ser conduzidos a uma cadeia a qualquer momento.

O Tribunal de Aveiro já emitiu inclusive mandados para que a GNR de Vila Nova de Poiares e de Albufeira possa conduzir à cadeia estes três arguidos, apesar de todos eles estarem a aguardar decisões de recursos que interpuseram no Tribunal Constitucional — o que a juíza não considerou ser impeditivo para execução das penas a que foram condenados uma vez que não têm efeitos suspensivos. A magistrada fundamentou ainda a sua decisão no facto de as condenações dos arguidos já terem transitado em julgado.

O advogado de José Penedos já requereu a suspensão do mandado emitido, alegando que se encontra ainda pendente um recurso e lembrando o estado de saúde débil do seu cliente, que tem 75 anos. Já o arguido Domingos Paiva Nunes já foi notificado, segundo o JN, e pediu para ser conduzido ao Hospital Prisional de S. João de Deus, em Caxias, alegando problemas de saúde.

Do total de 11 arguidos condenados em 2014 a penas de prisão — que foram confirmadas pelo Tribunal da Relação do Porto em 2017 e pelo Supremo em 2018 (em relação a Manuel Godinho) —, só três estão atualmente a cumprir a pena desde janeiro de 2019: Armando Vara (ex-vice-presidente do BCP e ex-ministro, que cumpre pena de cinco anos em Évora), Manuel Guiomar (ex-funcionário da Refer, condenado a pena de seis anos e seis meses) e João Manuel Tavares (ex-funcionário da Petrogal, que cumpre pena de cinco anos e 9 meses).