As autoridades francesas anunciaram esta segunda-feira que “mesmo com grandes esforços”, o país enfrenta um “risco elevado” face ao vírus e que “está longe” de atingir o objetivo de 5 mil novas contaminações que permitiria desconfinar a 15 de dezembro.

Ainda estamos longe do objetivo de passar a barra dos 5 mil casos por dia. […] Tudo vai depender da evolução nos próximos dias”, afirmou esta-segunda-feira Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde, em conferência de imprensa sobre o ponto de situação da Covid-19 no país.

Esta comunicação das autoridades sanitárias francesas acontece uma semana antes da data prevista do desconfinamento, que seria a 15 de dezembro. A data foi avançada há duas semanas pelo Presidente da República, Emmanuel Macron, com a possível reabertura de cinemas, teatros e substituição do confinamento por um recolher obrigatório em todo o país, caso o número de contaminações diárias baixasse para 5 mil.

No entanto, segundo as informações avançadas esta segunda-feira pelo diretor-geral da Saúde e analisando os dados da evolução da pandemia nos últimos 15 dias, o indicador de novas contaminações não passa de forma consistente abaixo dos 10 mil casos.

Após alguns dias, o número de contaminações quotidianas não baixa e continua particularmente elevado entre as pessoas com mais de 75 anos”, disse Salomon.

O diretor-geral da Saúde aproveitou ainda para reforçar a necessidade de passar o Natal de forma diferente este ano, com menos pessoas em casa e menos viagens, dando como exemplo o aumento de contaminações nos Estados Unidos e Canadá após as festas de ‘Thanksgiving’ (Dia de Ação de Graças).

O primeiro-ministro Jean Castex vai falar ao país na quinta-feira, esclarecendo se a partir de 15 de dezembro haverá o prometido desconfinamento ou as medidas atualmente em vigor vão continuar até ao fim do ano.

França registou nas últimas 24 horas 366 novas mortes em meio hospitalar devido ao vírus, elevando o número total de mortos desde o início da pandemia para 55.521, anunciaram esta segunda-feira as autoridades de saúde.

O número de novos casos diários no país foi de 3.411 nas últimas 24 horas — um número inferior aos contabilizados no domingo —, tendo assim sido já confirmados 2.295.908 casos de Covid-19 em França desde o início da pandemia. Os números no início da semana tendem a ser inferiores, uma vez que são realizados menos testes aos domingos.

De acordo com a Reuters, o número de internamentos, contudo, aumentou pelo segunda dia consecutivo. Atualmente há 26.356 pessoas hospitalizadas em França devido à Covid-19 e desses pacientes, 3.198 estão internados nos cuidados intensivos.