Marvão foi o que mais subiu e Freixo de Espada à Cinta o que mais desceu. Veja o mapa dos novos casos de infeção

Dos 35 concelhos na categoria mais alta, 11 tiveram mais de 1.500 novos casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

Municípios Incidência acumulada (novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias) Freixo de Espada à Cinta 2.153 Mondim de Basto 2.030 Gavião 1.931 Trofa 1.848 Guimarães 1.814 Vila Nova de Famalicão 1.789 Fafe 1.656 Póvoa de Lanhoso 1.623 Póvoa de Varzim 1.620 Chaves 1.556 Lousada 1.531

Entre os três concelhos com o maior número de novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias, a evolução dos casos nas últimas semanas é muito diferente:

Freixo de Espada à Cinta (2.153) apresenta valores mais baixos do que a 25 de novembro (3.153) e 19 de novembro (2.335) — representa a maior descida por 100 mil habitantes na última semana de dados. Mondim de Basto tem vindo a subir a incidência acumulada: 691 a 19 de novembro e 1.540 a 25 de novembro — a terceira maior subida. Gavião registou, no dia 2 de dezembro, 1.931 novos casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias — quase cinco vezes mais do que a 19 de novembro (398). Este concelho apresenta a segunda maior subida.

A maior subida, no entanto, aconteceu em Marvão, subiu três níveis de risco durante o último estado de emergência, de moderado a extremamente elevado, segundo a classificação do Governo. No dia 19 de novembro, o concelho apresentava 133 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, contra os 1.398 registados no dia 2 de dezembro — são 10 vezes mais novos casos no acumulado de 14 dias. Foi também o concelho que mais subiu em número de novos casos por 100 mil habitantes desde 25 de novembro (699).

Há cinco concelhos que apresentaram as maiores descidas em número de novos casos por 100 mil habitantes (a 14 dias) em duas semanas consecutivas.

Municípios Diferença 19.Novembro 25.Novembro 2.Dezembro Celorico da Beira -1.487 1.891 1.241 404 Vizela -1.435 2.523 1.937 1.088 Manteigas -1.430 2.029 1.363 599 Paços de Ferreira -1.426 2.533 1.985 1.107 Lousada -1.260 2.791 2.415 1.531

Entre os concelhos que desceram de categoria, Celorico da Beira e Figueira de Castelo Rodrigo passaram de risco extremamente elevado para risco elevado — segundo a classificação do Governo. Celorico da Beira tinha registado 1.891 novos casos por 100 mil habitantes, acumulado a 14 dias, no dia 19 novembro, e agora registou 404. Figueira de Castelo Rodrigo, por sua vez, tinha registado 1.468 novos casos por 100 mil habitantes e, agora, 448.

Há sete concelhos que não têm qualquer novo caso registado nos 14 dias que antecederam 2 de dezembro — apenas um deles se localiza em Portugal continental, Vila Velha de Ródão.