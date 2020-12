O Ministério Público abriu um inquérito “com vista a apurar as circunstâncias da morte” de Sara Carreira, disse fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Observador.

O inquérito, que ocorre “sempre neste tipo de situações”, está a cargo do Departamento de Investigação Penal de Santarém.

A filha do cantor Tony Carreira morreu no passado sábado na sequência de um violento acidente rodoviário na A1. O óbito da jovem de 21 anos foi declarado no local, já o namorado, Ivo Lucas, — que conduzia o veículo — sofreu vários vários traumatismos, fraturou um braço e ficou internado no Hospital de Santarém. O acidente provocou outros dois feridos ligeiros que seguiam noutras viaturas.

Segundo o Jornal de Notícias, que cita fonte policial, tudo indica que o Range Rover Evoque onde os jovens cantores seguiam terá capotado depois de uma colisão com outro carro.