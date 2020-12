Em atualização

Portugal conhece esta segunda-feira o grupo de qualificação para o Campeonato do Mundo do Catar, que se realiza entre novembro e dezembro de 2022, num sorteio que conta com 55 seleções que serão divididas em dez grupos, cinco com seis equipas e outros tantos apenas com cinco equipas. A qualificação será mais rápida do que é habitual, com a fase de grupos a decorrer em dez jornadas durante oito meses (três no final de março, três no início de setembro, duas a meio de outubro e as últimas duas a meio de novembro), havendo depois o playoff dos últimos apuramentos em março de 2022, altura em que serão conhecidas as 13 seleções europeias na prova.

Entre várias condicionantes, quatro pontos a reter: 1) Bélgica, Espanha, Itália e França, que se qualificaram para a Final Four da Liga das Nações, estarão em grupos de cinco seleções; 2) por questões geopolíticas, Arménia e Azerbaijão, Gibraltar e Espanha, Kosovo e Bósnia, Kosovo e Sérvia, Kosovo e Rússia e Ucrânia e Rússia não poderiam ficar nos mesmos grupos; 3) só duas seleções entre Bielorrússia, Estónia, Ilhas Féroe, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Rússia e Ucrânia podem ficar no mesmo grupo, neste caso por causa do inverno e do frio; 4) Cazaquistão, Azerbaijão e Islândia não podem ficar no mesmo grupo pelo critério das viagens longas.

O sorteio, que contou com a presença do antigo médio holandês Rafael van der Vaart e o ex-campeão mundial italiano Daniele de Rossi (que aproveitaram para recordar também na cerimónia as memórias de Diego Armando Maradona, antigo astro argentino que morreu há duas semanas), apurou os seguintes grupos:

Grupo A: Portugal, Sérvia, Rep. Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia, Kosovo

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária, Lituânia

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia, Cazaquistão

Grupo E: Bélgica, País de Gales, Rep. Checa, Bielorrússia, Estónia

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Feroé

Grupo G: Países Baixos, Turquia, Noruega, Montenegro, Gibraltar

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovénia, Chipre

Grupo I: Inglaterra, Polónia, Hungria, Albânia, Andorra e São Marino

Grupo K: Alemanha, Roménia, Islândia, Macedónia do Norte, Arménia e Liechtenstein

Os potes para o sorteio de qualificação para o Campeonato do Mundo do Catar são os seguintes:

Pote 1: França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Bélgica;

Pote 2: Suíça, País de Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Roménia;

Pote 3: Rússia, Hungria, Irlanda, Rep. Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia;

Pote 4: Bósnia, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo;

Pote 5: Arménia, Chipre, Ilhas Feroé, Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letónia e Andorra;

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino.