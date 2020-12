Foi a pensar nos condutores que desesperam com o tempo que perdem para proceder ao pagamento na bomba, depois de reabastecer ou de lavar o carro, que surgiu a rydpay, uma startup alemã criada em 2014, que já opera na Alemanha, Áustria e Suíça. O objectivo desta fintech é agilizar o processo, com o condutor a ter apenas de recorrer à app instalada no seu smartphone para realizar qualquer tipo de pagamento num posto de combustível, com o qual a rydpay tenha acordo.

A entrada em simultâneo nos mercados português e espanhol, que em conjunto incluem 29 milhões de veículos e 14.000 postos de combustível, levou a rydpay a instalar a sua sede ibérica em Portugal, na Quinta da Fonte, próximo de Lisboa, a partir da qual é controlada toda a operação no mercado ibérico.

Além de visar servir o público, a rydpay, cuja tecnologia foi desenvolvida pela também alemã ThinxNet, tem um acordo já em vigor com a Mercedes, no sentido de integrar a sua solução de pagamento inteligente no sistema de infotainment da marca, com o construtor alemão a ser um dos accionistas originais da ThinxNet.

Liderada pela portuguesa Verónica Pestana, cujo percurso profissional passou pela Microsoft, Nokia e Sony, a rydpay ibérica vai começar a fechar acordos com as diversas redes de postos de abastecimento, englobando todo o tipo de despesas que se façam no local, incluindo a recarga das baterias de veículos eléctricos. De recordar que estas são particularmente complexas em Portugal, uma vez que há que pagar à empresa proprietária do ponto de carga, para de seguida liquidar os custos da energia transferida. A rydpay deverá estar operacional em Portugal e Espanha no final do primeiro semestre de 2021.