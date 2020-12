As 46 figuras em tamanho real do presépio de Monsaraz já “habitam” a vila medieval alentejana, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), e dão “vida” às ruas até 6 de janeiro, revelou esta segunda-feira a câmara.

O tradicional presépio de rua, cujas figuras animam as principais artérias de Monsaraz, está exposto pelo 21.º ano consecutivo, sendo já uma marca do Natal neste concelho.

Quem percorrer as ruas da vila medieval pode passear ao lado das figuras do presépio, como os Reis Magos, o pastor, os guardas do castelo, o oleiro, o almocreve, a lavadeira e a fiadeira”, indicou esta segunda-feira a câmara municipal.

Todas estas figuras “dirigem-se” para o núcleo central do presépio, constituído pela “Virgem Maria, São José e o Menino Jesus, colocados no castelo”, acrescentou.

As 46 figuras representativas da Natividade, que “recebem” os turistas e “fazem companhia” aos habitantes locais, são fruto de um projeto concebido, há 21 anos, pela escultora Teresa Martins.

As esculturas estão feitas em ferro e rede e são recobertas por panos impermeabilizados de cor crua, lembrou a autarquia.

Pintadas em tons pastel, rosa velho e lilases, as figuras “têm as caras e as mãos feitas em cerâmica e estão iluminadas durante a noite”, segundo o município.

A programação de Natal em Reguengos de Monsaraz inclui outros presépios, nomeadamente na Praça de Santo António, situada na sede de concelho, e nas localidades de S. Pedro do Corval, Carrapatelo, Santo António do Baldio, S. Marcos do Campo, Campinho e Cumeada.