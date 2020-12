A China e o Nepal anunciaram esta terça-feira que o Monte Everest tem 8.848,86 metros de altura, pondo fim a uma discrepância nas medições feitas pelos dois países.

A altura do Monte Everest é de 8.848,86 metros”, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, num anúncio conjunto, durante uma videoconferência com o homólogo do Nepal, Pradeep Gyawali.