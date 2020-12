O internacional português Cristiano Ronaldo é um dos finalistas na corrida aos prémios de melhor futebolista do ano e do século dos Globe Soccer Awards, anunciou esta terça-feira a organização do evento, que está marcado para 27 de dezembro.

O avançado da Juventus, que venceu o prémio de melhor jogador nos últimos quatro anos, depois de já ter sido galardoado em 2011 e 2014, vai enfrentar a concorrência do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, e do polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

Ronaldo e Messi estão igualmente entre os concorrentes ao troféu de melhor futebolista do século — período compreendido entre 2001 e 2020 -, juntamente com o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e com o ex-internacional brasileiro Ronaldinho.

Na categoria de melhor clube do ano, concorrem Liverpool, campeão inglês ao fim de 30 anos, Real Madrid, campeão espanhol, e Bayern de Munique, campeão alemão e que venceu a última edição da Liga dos Campeões.

De resto, os treinadores de Liverpool, Jürgen Klopp (vencedor em 2019), e de Bayern, Hans-Dieter Flick, vão lutar com o italiano Gian Piero Gasperini, da Atalanta, pelo prémio de melhor técnico em 2020.

O português José Mourinho, agora no comando do Tottenham, integra o quarteto de finalistas do prémio de melhor treinador do século, juntamente com o espanhol Pep Guardiola, o francês Zinedine Zidane e o escocês Alex Ferguson, este já retirado, enquanto o prémio de melhor clube do século será entregue a Al-Ahly (Egito), Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) ou FC Barcelona (Espanha).

Na categoria de melhor agente desportivo do ano, o português Jorge Mendes volta a estar entre os candidatos, depois de ter vencido nove das 10 edições do galardão. Os italianos Giovanni Branchini e Mino Raiola (vencedor em 2016) são os outros finalistas.

A 11.ª gala dos Globe Soccer Awards, que se realiza desde 2010, está agendada para 27 de dezembro, no Dubai.