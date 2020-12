A MG é hoje uma empresa da chinesa SAIC, que apesar de ser de capital chinês, mantém-se com uma empresa britânica, com sede em Birmingham, no Reino Unido. Porém e ao contrário do que acontecia nos tempos em que estava integrada na inglesa Rover, está hoje especializada em veículos com menores emissões, eléctricos e híbridos plug-in (PHEV), com a sua produção a ser realizada na China.

Depois de ter introduzido no mercado europeu o MG ZS EV, o seu primeiro modelo 100% eléctrico, a MG está agora a introduzir o seu PHEV, o MG EHS. Com aspecto de SUV compacto, o modelo está equipado com um motor 1.5 sobrealimentado que desenvolve 162 cv e 250 Nm, que surge associado a um outro motor, desta vez eléctrico, com 122 cv e 230 Nm. No total, oferece 284 cv e 480 Nm de binário.

Este é o MG ZS EV, 100% eléctrico 7 fotos

Para alimentar o motor eléctrico, o MG EHS monta no seu interior uma bateria com 16,6 kWh, capaz de garantir uma autonomia em modo eléctrico de 52 km. Este acumulador em recarregado apenas em AC e através de um carregador interno a 3,7 kW. O PHEV inglês feito na China é capaz de atingir uma velocidade máxima de 190 km/h e os 100 km/h em apenas 6,9 segundos. Em WLTP anuncia ainda um consumo médio de 1,9 l/100 km e emissões de 43g de CO2/km.