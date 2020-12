Os Estados Unidos acrescentaram esta segunda-feira a Nigéria à lista de países de “particular preocupação” no que diz respeito à liberdade religiosa, considerada “a primeira das liberdades” pelo chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo.

Os Estados Unidos da América (EUA) são inabaláveis no seu compromisso com a liberdade religiosa. Nenhum país ou entidade deve poder perseguir com impunidade pessoas com base nas suas crenças. Estas designações anuais mostram que quando a liberdade religiosa for atacada, nós iremos agir”, escreveu na rede social Twitter o Secretário de Estado norte-americano.