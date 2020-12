Em atualização

Apenas dois treinadores chegaram ao comando da seleção argentina com pouca ou nenhuma experiência enquanto técnicos principais de equipas. E surgiram logo de forma consecutiva: Diego Maradona agarrou no conjunto celeste em 2008 para levar até aos quartos do Mundial de 2010, Alejandro Sabella conduziu a formação sul-americana a partir de 2011 até à final do Mundial de 2014. Há duas semanas, quando El Pibe morreu, soube-se que El Mago tinha sido internado com uma arritmia cardíaca após saber a notícia. Morreu esta terça-feira, aos 66 anos.

“Foi um símbolo de sobriedade e hierarquia na elite do futebol”, descreve o Clarín sobre o antigo selecionador, que depois de ter dado entrada numa unidade hospitalar pelos problemas cardíacos de que padecia sofreu uma infeção que piorou o muito o quadro de saúde de cardiopatia aguda desde sábado, como deu conta a imprensa argentina. “O dia a dia é demasiado exigente. Quando estava a lutar para ver se continuava com vocês ou se ia para o outro lado, recordei-me do que dizia aos meus alunos, aos meus jogadores: ‘Não podem dar menos do que 100%. Se lhes pedia isso, tinha de lutar da mesma forma pela minha vida”, recordou numa entrevista há dois anos, após ter superado um cancro o treinador que não mais voltou ao comando de uma equipa após o Mundial de 2014.