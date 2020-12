Está a decorrer esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinário relacionado com a transportadora aérea TAP, avançaram o semanário Expresso e o jornal Público e confirmou o Observador. António Costa convocou os ministros com urgência para discutir e aprovar o plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa. O plano terá de ser entregue em Bruxelas nos próximos dois dias (até quinta-feira).

Esta terça-feira, o jornal digital Eco tinha avançado que o plano de reestruturação da TAP prevê uma injeção estatal de mais 1,8 mil milhões de euros na companhia aérea, que poderá ser feita tanto com recurso a dinheiros públicos como com recurso a garantias dadas pelo Estado em financiamento (crédito) obtido junto dos bancos. Estes 1,8 mil milhões serão necessários até 2024, ano em que a administração da TAP espera voltar aos níveis de atividades pré-pandemia.

O Expresso diz, no entanto, que as necessidades de capital público da empresa podem ser um pouco inferiores aos 1,8 mil milhões, cifrando-se antes nos 1,6 mil milhões. O valor soma aos 1.200 milhões de euros de ajudas públicas já assegurados este ano. Para além do Ministério das Infraestruturas, que tem a tutela da TAP, e do Ministério das Finanças, a decisão do Governo sobre o plano de reestruturação deverá envolver também o Ministério do Trabalho e da Segurança Social porque será necessário encontrar enquadramento legal para a suspensão dos acordos de empresa que terá de ser unilateral, se não existir acordo dos sindicatos.

Fontes do setor admitiam que a companhia aérea poderia precisar de pelo menos um montante igual ao que já tinha recebido como ajuda de emergência este ano para assegurar as necessidades de tesouraria. O plano entregue ao Parlamento indica que as necessidades de caixa da TAP ultrapassavam os 100 milhões de euros até ao final de 2020, o que apontava já para valores superiores aos previstos no Orçamento do Estado para 2021.

No orçamento do Estado para 2021 está prevista uma garantia pública 500 milhões de euros a um financiamento privado. Se o valor for superior, terá provavelmente de passar por votação no Parlamento, como escreveu o Observador esta segunda-feira, razão pela qual o Governo já comunicou a intenção de levar a votos o plano de reestruturação, mas só depois de fechar a negociação de um acordo com a Comissão Europeia.

O novo apoio financeiro do Estado à TAP não passará necessariamente por outro empréstimo de emergência, mas deverá envolver transferências de capital para reforçar a estrutura financeira da companhia que passou a ser controlada pelo Estado na sequência da crise desencadeada pela pandemia. Mas para que esta nova ajuda chegue à companhia aérea, é preciso que Bruxelas dê luz verde ao plano e que este passe no Parlamento, ainda que não seja claro de que forma será sujeito a votação.