Em atualização

O encontro entre PSG e Basaksehir, no Parque dos Princípes, encontra-se nesta altura suspenso. Ainda no quarto de hora inicial do encontro, a formação turca acusou o quarto árbitro de ter proferido um insulto racista para um dos seus elementos e decidiu abandonar o relvado, aguardando-se agora por mais informações da UEFA. Após várias reuniões e encontros que se seguiram, ficou acordado o regresso a partir das 21h30 para reatar o jogo.

De acordo com os meios internacionais, o quarto árbitro disse ao principal “Expulsa o negro”, apontando para o avançado Pierre Webó, que estava sentado no banco. O próprio clube já colocou nas redes sociais uma imagem com o lema da UEFA, “Diz não ao racismo”, e a frase “Respeito”. De referir que um delegado da UEFA se deslocou ainda ao relvado para impedir que a formação visitante deixasse o campo mas a equipa foi mesmo para os balneários. “O negro está ali, vai lá ver quem é. O negro que está ali, não pode agir desta forma”, é a frase em causa.

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 8, 2020