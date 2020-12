O FC Porto viajou para a Grécia com uma comitiva alargada de 26 futebolistas, com Pepe e Corona integrados, na véspera de defrontar no Pireu o Olympiacos, na sexta e última jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

O internacional mexicano Jesús Corona “ainda está limitado”, segundo disse esta terça-feira o treinador Sérgio Conceição, e faz parte do boletim clínico, bem como o central Pepe, que continua a recuperar de lesão e fez apenas “tratamento”.

O defesa faz ainda assim, tal como Corona, parte da comitiva que viajou para Atenas, na qual seguiu também o médio Mamadou Loum, recuperado da infeção pelo novo coronavírus e que teve ‘luz verde’ das autoridades gregas.

Na comitiva seguiram Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos (guarda-redes), Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Wilson Manafá, Mbemba, Nanu, Malang Sarr (defesas), Mamadou Loum, Luis Díaz, Matheus Uribe, Nakajima, Marco Grujic, Corona, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira (médios) e Medhi Taremi, Marega, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson (avançados).

Os grandes ausentes são o central Marcano, a recuperar de uma lesão grave ainda da última época e que Sérgio Conceição espera ter mais integrado em janeiro, e o guarda-redes Mbaye, que hoje esteve no ginásio.

Os ‘dragões’ têm o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões já garantido e despedem-se na quarta-feira da fase de grupos com o jogo fora diante do Olympiacos, de Pedro Martins, que ainda discute com o Marselha, de André Villas-Boas, a terceira posição, de acesso à Liga Europa.

O jogo do grupo C, com início no Estádio Georgios Karaiskakis às 20h00 (horas de Lisboa), tem arbitragem do alemão Felix Brych.