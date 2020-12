O olfato é o mais primitivo dos sentidos e está directamente relacionado com as nossas emoções, sentimentos e memórias. Quantas vezes não sentiu um cheiro e se lembrou imediatamente de uma memória? Um namorado antigo ou a casa da sua infância? Os cheiros dão-nos um sentido de pertença e conforto e podemos falar de coisas sensoriais como o cheiro da comida da nossa mãe ou o perfume do nosso namorado mas também de banalidades do dia a dia que fazem parte da vida como a conhecemos: o cheiro do mar, das castanhas, da chuva, das folhas de um livro, das flores do nosso quintal, do café quente de manhã…

Nós regemo-nos por todos estes cheiros, por aquilo que despertam em nós e a forma como nos sentimos. É por isso que os perfumes são tão poderosos. Eles contribuem para esta memória sensorial que acaba por se tornar parte de nós. E esta relação não é unilateral. Os perfumes procuram contar a nossa história mas nós também criamos a nossa própria história quando escolhemos um perfume para usar.

Um dia podemos querer ter a força para saltar uma janela e, no outro, preferimos a calma e a delicadeza de uma flor. É por isso que, normalmente, não temos só um perfume em casa. A forma como o usamos também está relacionada com o nosso estado de espírito e a pessoa que queremos ser nesse momento. Esta talvez seja a fórmula secreta das fragrâncias: a magia do que nos fazem sentir.

Mas como escolher um perfume para oferecer?

Esta é a questão para um milhão de euros. Enquanto algumas pessoas gostam de experimentar, outras são fiéis aos mesmos perfumes a vida toda. Umas odeiam cheiros florais e outras adoram os aromas cítricos. O perfume que uma pessoa ama, outra não o consegue tolerar. E, além disso, os próprios perfumes comportam-se de forma diferente na nossa pele, acentuando algumas notas numa pessoa e outras noutra.

A forma mais segura de oferecer um perfume este Natal é oferecer um dos icónicos. São perfumes que, ano após ano, continuam a ser favoritos um pouco por todo o mundo. E têm uma legião de fãs de tal forma grande que se tornaram intemporais. A sua magia perdura e as suas histórias tornaram-se parte de nós.

Na Perfumes & Companhia encontra o melhor leque de perfumes, dos novos aos intemporais. Na fotogaleria, veja algumas sugestões de perfumes icónicos e favoritos. Se não sabe que perfume oferecer, estas são apostas seguras.