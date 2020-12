Os aviões são aparelhos fantásticos, mas como todos os outros meios de transporte, estão sujeitos a avarias. E, quando isso acontece, necessitam de aterrar com mais ou menos brevidade. Não se sabe o que aconteceu com este pequeno aparelho, um monomotor Bellanca Viking, que necessitou de aterrar no passado dia 3 e não encontrou melhor do que a auto-estrada I-35, próximo de New Brighton, no Minnesota.

A aterragem de emergência foi registada pelo circuito de videovigilância local e capturou o momento em que o piloto tentou encaixar um avião com 8 metros de comprimento e 10,4 metros de envergadura, numa auto-estrada de três faixas de rodagem, com 11,1 metros de largura, sem tocar nos rails à esquerda e os postos de iluminação à direita, que como estão curvados para a via, reduzem a largura disponível.

A aterragem até correu bem, mas um SUV a circular mais lentamente na faixa da direita complicou a tarefa do piloto

Além de lidar com as dimensões da auto-estrada, o que fez com sucesso, o piloto tinha ainda de encaixar o Bellanca Viking entre três veículos que circulavam no preciso local em que tocou no solo. A avaliar pelas imagens, o avião não deveria ter o motor operacional, talvez por falta de combustível, pois de contrário o piloto deveria ser capaz de aproveitar a ausência de automóveis imediatamente à frente e atrás do trio que presenciou a aterragem forçada.

Com os dois veículos à frente dos quais o Bellanca Viking tocou no solo a travar para facilitar a tarefa do piloto, o avião continuou a perder velocidade, mas não a ponto de conseguir evitar o terceiro automóvel, que seguia à sua frente. O toque da asa direita com a traseira do automóvel que circulava tranquilamente na faixa da direita não provocou grandes danos, mas interrompeu a viagem. Ainda assim, de saudar o facto de ninguém ter saído ferido do infeliz evento.