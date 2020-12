O PSG-Basaksehir será retomado esta quarta-feira, a partir das 17h55, mas nem por isso as notícias e as reações em torno do que se passou na véspera acalmou e, desta feita, é mesmo o principal protagonista do caso de racismo, o quarto árbitro romeno Sebastian Coltescu, a tomar uma posição sobre o que aconteceu por via indireta.

De acordo com o jornal local ProSport, o internacional ligou à família para dar explicações sobre o sucedido, tendo destacado nessa conversa que não se revê nas acusações de que tem sido alvo. “Só tento ser uma boa pessoa. Não vou ler jornais nos próximos dias. Qualquer pessoa que me conheça sabe que não sou racista. Pelo menos, assim o espero”, terá referido nessa chamada com familiares, neste caso citado pelo jornal Marca.

Já Ovidiu Hategan, árbitro principal do encontro no Parque dos Príncipes, explicou ao europe1.fr o porquê de não poder fazer comentários sobre o que aconteceu. “Não podemos fazer qualquer declarações, primeiro temos de falar com a UEFA. Em condições normais respondia mas esta noite [de terça-feira] não posso. É evidente que estamos desolados mas respeitem o nosso silêncio e entendam a situação”, destacou o internacional romeno.

Os árbitros não podem fazer comentários, o governo romeno já os fez e através do ministro dos Desportos, Ionut Stroe. “Pedimos desculpa em nome do desporto romeno por este incidente desafortunado. Condenamos com firmeza qualquer tipo de expressão ou declaração que possa ser considerada racista ou discriminatória. O desporto tem de ser algo completamente distinto, de trabalho, ambição e jogo limpo. Espero que não cheguemos a um escândalo diplomático. Que a UEFA apure a verdade do que se passou e tome medidas”, disse à EFE.