Boletim. Em dia com mais 70 mortes, cuidados intensivos voltam a passar os 500 internados

A maioria das mortes aconteceu na região Norte do país (30), enquanto que no Algarve e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira não há vítimas mortais a lamentar. No Centro morreram 13 pessoas, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram 21 e no Alentejo, 6.

Portugal acumula 332.073 infetados e 5.192 óbitos desde o início da pandemia.